Presentato il progetto Argo, 273 nuove telecamere a presidio della sicurezza

" Oggi, nel corso dell'incontro a Torino con il prefetto Palomba ed alla presenza della sindaca Appendino , in occasione della visita al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, abbiamo voluto introdurre, tra le altre tematiche legate alla sicurezza, la presentazione del progetto Argo: un'innovativa tecnologia di telecamere mobili che consiste in 273 telecamere aggiuntive, a presidio della sicurezza di tutti ", ha dichiarato il Sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia .

Le telecamere verranno posizionate nei punti concordati con le forze di polizia in sede di comitato e anche con i tavoli di osservazione circoscrizionali. In questi giorni si stanno posizionando le prime telecamere mobili nei quartieri di Aurora e Barriera di Milano, poi l'intero progetto sarà via via portato a completamento entro l'autunno.