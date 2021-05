Rubò il bancomat alla vittima di un incidente stradale: condannato un ex carabiniere

Aveva rubato il bancomat a un uomo morto in un incidente stradale: per questo, un appuntato dei carabinieri della compagnia di Susa è stato condannato a 3 anni e 6 mesi per peculato dal Tribunale di Torino.

Il militare dell'arma, sospeso al tempo dei fatti in via precauzionale e poi sottoposto a un procedimento disciplinare che lo ha portato a essere degradato, si era reso protagonista di altri due episodi in cui, approfittando del suo ruolo, aveva sottratto denaro.

Il primo in una panetteria, quando era stato visto dal titolare mentre frugava in un borsello. Il secondo dopo un sequestro di una moto, quando aveva rubato dal bauletto del mezzo un portafoglio.

Nell'agosto del 2015 mentre era impegnato a ricostruire la dinamica di un incidente mortale sulla strada 25 di Bussoleno e, con la scusa di controllare i documenti all'interno del marsupio della vittima, aveva fatto sparire un bancomat. La carta era poi finita al cognato dell'appuntato, già condannato a un anno e sei mesi, e da lì erano stati fatti due prelievi. Ad accorgersi del furto era stata la moglie della vittima.