A Torino arriva Silver, il papà di Lupo Alberto

Biraghi, azienda piemontese tra le più importanti realtà italiane della trasformazione casearia, ospita sabato 22 maggio, dalle ore 15.30 alle 16.30, nel suo negozio di Piazza San Carlo a Torino, il fumettista Silver, al secolo Guido Silvestri. In questa occasione il celebre autore di Lupo Alberto incontrerà i propri ammiratori e personalizzerà a mano alcune vignette.

Testimonial di Biraghi dal 2017, Lupo Alberto è il protagonista di una serie di fumetti che si svolgono all’interno della fattoria McKenzie: il lupo dalla pelliccia azzurra, innamorato della gallina Marta e ostacolato da Mosè, un grosso cane bobtail a guardia del pollaio, incarna valori positivi di amicizia e collaborazione. Valori nei quali la Biraghi da sempre si riconosce e che hanno spinto l’Azienda a scegliere Lupo Alberto come protagonista principale della sua comunicazione social con più di 100 vignette personalizzate.

L’appuntamento si inserisce nel ciclo di iniziative promosse da Biraghi in occasione del Giro d’Italia di cui l’azienda cuneese è fornitore ufficiale. Oltre ad essere presente nelle 21 tappe della Corsa Rosa e all’interno dei villaggi di partenza con il proprio furgone brandizzato, l’azienda sarà accompagnata per tutto lo svolgimento della manifestazione da una mascotte di Lupo Alberto che aiuterà le hostess a distribuire assaggi e sarà disponibile per fotografie con clienti e fan.