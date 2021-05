"Mettici la faccia per aiutare i bimbi del Regina Margherita": Forma cerca testimonial per il 5X1000

"Mettiti la faccia per aiutare i bimbi del Regina Margherita”. E’ questo l’appello che lancia Forma, che cerca testimonial per promuovere la donazione del 5 per mille alla fondazione che aiuta l’ospedale infantile torinese.

Per candidarsi è sufficiente cliccare sulla propria foto profilo Facebook, aggiungendo il motivo della onlus, una cornice gialla e blu. Sarà poi necessario inviare la foto via mail o whatsapp ai recapiti disponibili su www.fondazioneforma.it: l’ente che provvederà a costruire un grande collage con tutti le persone che ci hanno messo la faccia .

“Lo scorso anno – spiegano - oltre 5 mila persone ci hanno scelto nella destinazione del 5 per mille e hanno contribuito alla realizzazione dei nostri progetti al Regina Margherita, e soprattutto dell’ultimo, la ristrutturazione del reparto di Nefrologia e Gastroenterologia, già in parte operativo e funzionante per i piccoli pazienti”.” Sono state completate -aggiungono - le prime 8 camere di degenza, una sala giochi, la sala prelievi, gli uffici medici e infermieristici. Oggi siamo in fase di “costruzione” della seconda area che si affaccerà su Piazza Polonia e comprenderà la Dialisi e le attività diurne e ambulatoriali, oltre ad ulteriori camere di degenza”.

<s>“</s>La tua scelta può aiutare i bambini dell’Ospedale di Torino, diventa protagonista del Regina Margherita: dona il 5 per mille a FORMA (c.f. 97661140018)” conclude la fondazione.