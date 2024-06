Dopo la grandine, infiltrazioni nella media di Lucento: "Al via oggi gli interventi di sistemazione"

Dopo la grandine e i danni, prendono il via oggi gli interventi di manutenzione nella scuola “Pola” di via Foglizzo 15. Lo scorso 24 maggio i chicchi si sono abbattuti con violenza su Lucento e Madonna di Campagna, causando appunto dei danni nell’istituto scolastico.

"Androne allagato"

Nello specifico, come ha denunciato il capogruppo del M5S Andrea Russi nel suo question time in Sala Rossa, “si è verificato l’allagamento dell’androne dell’entrata principale, che risulta tuttora inagibile anche a causa dello scrostamento degli intonaci”. Ad oggi gli studenti e i dipendenti della scuola sono costretti ad accedere all'edificio dall’ingresso secondario ubicato in via Val della Torre 135.

Montascale non utilizzabile

A causa del montascale attualmente non utilizzabile, le aule del secondo piano risultano ad oggi inaccessibili per le persone con disabilità. Disagi che colpiscono alunni e docenti in questa fase di fine anno scolastico. A questo si aggiunge che la scuola Pola sarà sede di seggio per le prossime elezioni Europee e Regionali dell’8 e 9 giugno.

Al via gli interventi

“Da oggi – ha replicato l’assessore all’Istruzione Carlotta Salerno – saranno ripristinati i tratti ammalorati dalle infiltrazioni”. L’atrio è al momento coperto da un tetto piano, che verrà riparato entro il turno elettorale. Nel bilancio 2024, è previsto poi un intervento più radicale di manutenzione sulla copertura.

Per quanto riguarda il montascale, ha aggiunto l’esponente della giunta, sarà “riparato dalla ditta manutentrice entro la prossima tornata elettorale”.