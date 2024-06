Calci e pugni ai conducenti, mezzi distrutti, Gtt e carabinieri dicono basta: controlli a tappeto su bus e tram

La sicurezza viaggia con il biglietto obliterato. Sono stati tanti i controlli effettuati in questo fine settimana da parte dei carabinieri, insieme al personale GTT, a bordo dei mezzi del servizio pubblico. In tutto sono state controllate 23 vetture delle principali linee autobus e tram

passanti per la città, con a bordo più di 750 passeggeri. I militari, durante i controlli, hanno trovato due persone in possesso di hashish e marijuana per un totale di 5 grammi: la droga è stata sequestrata e i due sono stati segnalati alla prefettura.

Sono stati addirittura 210 i verbali contestati dal personale Gtt a carico di persone che viaggiavano senza biglietto.



L'obiettivo è contrastare gli episodi di pericolo che si sono verificati ancora pochi giorni fa su bus e tram di Torino. L'ultimo il 27 maggio, quando sul 64 fermo tra Corso Vittorio Emanuele e via Urbano Rattazzi un 52enne in evidente stato di ubriachezza aveva minacciato l’autista dell’autobus senza alcun motivo, per poi scagliarsi contro i carabinieri che erano intervenuti.