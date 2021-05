Studentessa lavoratrice sfrattata: protesta davanti alla sede Edisu

Una cinquantina di persone si sono ritrovate stamattina in via Madama Cristina, sotto la sede piemontese di Edisu (Ente per il diritto alla studio) a sostegno di Totta, studentessa-lavoratrice che durante la pandemia ha perso il lavoro e che adesso é costretta a lasciare il suo monolocale per fine locazione.

"Lesi diritti fondamentali allo studio e alla casa"

"A nulla sono valse le richieste di incontri alle Istituzioni competenti, Comune e Regione Piemonte - scrivono da Asia-Usb Torino, l'associazione inquilini e abitanti - per ricercare una soluzione abitativa alternativa. Per una giovane precaria tutte le porte sono chiuse, questa è la dimostrazione palese della vera attenzione che le Istituzioni locali e il Governo Draghi vogliono rivolgere alle giovani generazioni. Viene prima di tutto la rendita a danno dei diritti fondamentali come quello allo studio, al lavoro o alla casa. Lo sfratto di oggi, con l'ingente schieramento di forze, è l'anticipo di quello che succederà dal primo luglio con la fine del blocco degli sfratti".

Quasi 8 mila richieste di esecuzione sfratti in Piemonte

Secondo i dati diffusi dall'associazione, a fine dicembre 2019 le richieste di esecuzione degli sfratti in Italia riguardavano 100.595 famiglie, di cui 7.785 in Piemonte. "Un dramma tutto italiano, causato dalla mancanza colpevole di una politica pubblica per la casa e dalla complicità di tutti i governi susseguitisi negli ultimi decenni con chi ha voluto favorire la rendita e la speculazione su un bene primario come la casa".

Già lo scorso febbraio un gruppo di studenti universitari dei collettivi "Noi Restiamo", "Asia Usb" e "Federazione del Sociale Usb" avevano occupato gli uffici Edisu dopo che alla studentessa precaria fuori sede era stato intimato lo sfratto.