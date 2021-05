Carrefour di via Tripoli: fine del capitolo. I lavoratori da oggi sono tornati al loro posto

Si chiude un capitolo, per riaprirne un altro, per il Carrefour di via Tripoli, a Torino. Dopo gli episodi che nelle scorse settimane lo avevano trascinato sotto i riflettori delle cronache, infatti, con momenti di tensione in occasione di un presidio sindacale davanti al punto vendita, da oggi i lavoratori sono potuti tornare normalmente al loro posto di lavoro.



Come raccontato in queste settimane, infatti, dopo quell'episodio (che aveva visto l'intervento anche delle forze dell'ordine), il gruppo multinazionale aveva deciso di interrompere il rapporto di franchising con il precedente gestore, per affidarlo poi a un altro imprenditore, figura con cui peraltro già esistevano rapporti di collaborazione.

Con oggi, dunque, a passaggio di consegne avvenuto, la situazione torna alla normalità. Come sottolineano i sindacati. "Finalmente i dipendenti del punto vendita tornano a lavoro da oggi, dopo un mese di ferie forzate e cassa integrazione illegittima, con un nuovo imprenditore - dicono Fabrizio Nicoletti, Filcams Cgil, Stefania Zullo di Fisacat e Bernardo Balducci di Uiltucs -. Si conclude così il triste capitolo della gestione precedente, proprio nel 51esimo anniversario dell'entrata in vigore dello statuto dei lavoratori ( 20 maggio 1970)".