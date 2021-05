OnlyFans: cos’è e come funziona la piattaforma

La piattaforma, lanciata nel 2016, ha raggiunto ormai 85 milioni di utenti attivi e registrati e ha attirato anche molti personaggi famosi.

Il suo funzionamento all’apparenza non è diverso da Instagram, Facebook o anche Youtube, ma la differenza è che questi sono a iscrizione gratuita e non consentono di pubblicare contenuti espliciti, come per esempio dei nudi. OnlyFans permette di condividere sia foto che video osé e permette agli utenti di vederli dietro pagamento di un abbonamento mensile il cui prezzo è deciso di volta in volta dai creatori dei contenuti.

OnlyFans ospita celebrità da tutto il mondo e anche di tutti i tipi: sono presenti anche musicisti, chef, giornalisti, scrittori, e molto altro ancora anche se è famoso principalmente per i contenuti sessualmente espliciti. Con OnlyFans è possibile anche guadagnare attraverso le sottoscrizioni degli utenti in maniera facile e sicura. Andiamo a vedere come funziona OnlyFans sia per creatori che per utenti e come iniziare a guadagnare sin da subito attraverso una piattaforma sicura e popolare.

Come creare un profilo su OnlyFans

Esistono due tipi di profilo su OnlyFans, quello per utenti semplici che possono fruire dei contenuti e quello per i creatori. Un utente può avere accesso ai contenuti dei creatori a cui si abbona ma non può condividere foto o video o altro che possa riguardarlo. Il creatore di contenuti può invece postare i propri video e foto e cercarsi una nicchia di sostenitori per poter guadagnare con la creazione di contenuti a pagamento.

L’iscrizione a OnlyFans è molto semplice e consente di iscriversi anche attraverso Google o Twitter; in alternativa verrà richiesto di inserire un indirizzo e-mail, un nome e una password e dichiarare di non essere un robot per completare la registrazione.

Creatori di contenuti su OnlyFans

Per chi ha l’obiettivo di iniziare a guadagnare su OnlyFans, il sistema richiede alcuni passaggi aggiuntivi per la registrazione del profilo. Basta andare sull’icona a cerchio con all’interno l’omino e cliccare sulla voce Aggiungi un conto e seguire tutti i passaggi della procedura. Il servizio supporta solo le carte di credito quindi non sarà possibile inserire conti PayPal o carte prepagate.

A questo punto è possibile iniziare ad arricchire il proprio profilo con un’immagine di copertina e una biografia accattivante e un’immagine del profilo. I dati che la piattaforma richiede sono anche il paese di provenienza, alcune informazioni personali e la carta d’identità. Nella homepage è possibile trovare la voce Crea un nuovo post e si potranno inserire dei testi, delle foto o dei video a piacere, tutto senza alcuna censura.

Come abbonarsi a OnlyFans

Iscriversi a OnlyFans per fruire degli innumerevoli contenuti postati dai creatori è molto facile ma la procedura richiede la sottoscrizione di un abbonamento. Come già detto, per usufruire dei post nella piattaforma è necessario inserire un metodo di pagamento per carta di credito. Il portafoglio di OnlyFans può essere riempito a piacere, basta andare alla voce Metodo alternativo e aggiungere fondi al portafoglio con importi pari a 10, 20, 50, e 100 dollari. Per sottoscrivere l’abbonamento basta andare nella pagina dell’utente che si sceglie di seguire e cliccare sul pulsante iscriviti e scegliere una forma mensile, trimestrale, semestrale o annuale. In alcuni casi, si possono trovare personaggi che offrono periodi di prova gratuita, degli sconti speciali, altre volte dei personaggi possiedono un profilo libero come vetrina e poi in chat comunicano di avere un profilo premium a pagamento da seguire.

Per maggiori informazioni su Only Fans e altri metodi di guadagno in Smart Working, visita il sito Donne Web nella sezione guadagnare online.