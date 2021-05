La Protezione civile fa prevenzione nelle scuole di Nichelino

Fare prevenzione è importante, farsi conoscere soprattutto dai più giovani lo è ancora di più. Per questo, una rappresentanza della Protezione civile di Nichelino, con l'assessore di riferimento Antimo De Ruosi, si è recata in visita all'Erasmo da Rotterdam per incontrare alcuni studenti dell'Istituto Tecnico impegnati in uno studio sulla sicurezza e sulla risposta alle emergenze.

Alla classe è stato rilasciato materiale sull'attività di protezione civile. L'impegno è di ritrovarsi il prossimo anno per approfondire la ricerca. Si sta pensando inoltre all'attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro che coinvolgano la Protezione civile nichelinese.

Intanto oggi, 20 maggio, in occasione della Giornata mondiale delle api, realizzato dall'assessorato all'ambiente del Comune in collaborazione con Aspro Miele - Associazione Produttori Miele Piemonte, nasce l'apiario didattico di Nichelino in viale Matteotti. Una iniziativa fortemente voluta dal sindaco Giampiero Tolardo e dall'assessora Valentina Cera, insieme alla associazione Città Incantata.