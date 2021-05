Patente, un amico fa l'esame al posto di un candidato: denunciato

Stesso scenario, stesso contesto: gli uffici della Motorizzazione Civile di via Bertani dove avevano luogo gli esami per il conseguimento della patente di guida. Lo scorso febbraio, un ventisettenne senegalese era stato denunciato per sostituzione di persona e truffa aggravata: si era presentato all'esame spacciandosi per un amico, in modo da fargli passare la prova.

Mercoledì mattina, un caso analogo: la persona preposta al controllo dei documenti degli esaminandi si è resa conto che la fisionomia del candidato era diversa da quella dei documenti consegnati. La discrepanza ha portato il personale della Motorizzazione a chiamare la Polizia di Stato, mentre il candidato ha terminato la prova scritta.

Agli agenti della Squadra Volante intervenuti prima della prova di guida, l’uomo ha declinato le stesse generalità presenti nei documenti forniti. Tuttavia, una volta tolta la mascherina la discrepanza è apparsa ancora più marcata. Il candidato è arrivato a dire di non conoscere l’identità della persona presente suoi documenti trovati in suo possesso, che attestavano la sua vera identità. Poco dopo, però, il ventiseienne ha ammesso di aver svolto l’esame per conto di un suo amico. A seguito di ciò, lo straniero è stato denunciato per sostituzione di persona, falsa attestazione sull’identità personale, falso ideologico e falso materiale.

Come nel caso dello scorso febbraio, il falso candidato aveva anche superato la prova.