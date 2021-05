Perde il controllo dell’auto ed esce di strada: morto un 37enne sulla provinciale 9

Dramma questa notte sulla provinciale 9 che da Givoletto porta a Druento: un uomo di 37 anni è morto in seguito a un incidente che non gli ha lasciato scampo. Stando a una prima ricostruzione, la vittima si trovava a bordo di una Fiat Punto quando ha perso il controllo del mezzo. La vettura è finita in un campo e il 37enne è morto sul colpo. La dinamica è in fase di accertamento: sull’incidente indagano i carabinieri di Rivoli.