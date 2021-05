Tragedia Mottarone: i compagni di Eitan realizzano un quadro per il piccolo sopravvissuto

Gli allievi dell'Istituto "Canossa" di Pavia hanno realizzato il quadro e tantissimi disegni, che Bressani ha deciso di consegnare ai familiari di Eitan, insieme a una sfera che lui stesso ha creato.

"Questa è una tragedia immane - ha detto l'artista - il quadro è un messaggio che vogliamo lasciare a Eitan, un segno di solidarietà e vicinanza. L'arte può trasmettere bellezza anche in drammi come questi".

I sindaci di Stresa e Baveno da Eitan

Il sindaco di Stresa, Marcella Severino, e il primo cittadino di Baveno, Alessandro Monti, stanno arrivando a Torino per far visita in ospedale a Eitan. I due sindaci incontreranno i famigliari. Nel Verbano, intanto, si stanno moltiplicando le iniziative a sostegno del bambino israeliano che ha perso i genitori, il fratellino e i bisnonni: per lui sono state attivate diverse raccolte fondi.