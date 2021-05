Riqualificato il giardino Napoleoni, nuovi giochi per i bimbi: abbattute le barriere architettoniche

Terminati i lavori di riqualificazione del giardino Claudio Napoleoni, nella Circoscrizione 6. L’intervento nell’area verde compresa tra vie Troja, Vistrorio e Cogne ha visto l’ampliamento dello spazio dedicato ai bimbi, con il posizionamento di nuovi giochi accessibili anche ai disabili.

Completamente abbattute le barriere architettoniche esistenti, così come sono state ripristinate le staccionate danneggiate all'ingresso dei giardini e l’asfalto del marciapiede: sostituita anche tutta la pavimentazione antitrauma.

Oggetto di recupero anche le panchine vicino all’area giochi: le assi ancora in buone condizioni sono state riverniciate, mentre quelle danneggiate sostituite.

Soddisfatto di aver completato i “lavori per l'estate” l’assessore all’Ambiente Alberto Unia, che sottolinea come quest’area verde “sia molto utilizzata anche per la presenza di alberi che garantiscono ombra"

Una riqualificazione, come chiarisce la Presidente della Circoscrizione 6 Carlotta Salerno, che “era molto attesa dal quartiere, soprattutto nella parte riguardante i giochi inclusivi”.