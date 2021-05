Incidente in corso Vigevano: donna in monopattino investita sulla pista ciclabile (FOTO)

Un brutto incidente si è verificato questa mattina, intorno alle 11.45, in corso Vigevano angolo via Cigna. Una donna, a bordo del suo monopattino, è stata investita da un’auto, mentre si trovava sulla pista ciclabile.

Sul posto sono immediatamente intervenute due ambulanze della Croce Verde, che hanno stabilizzato la donna, immobilizzata, e trasportata in ospedale. Le sue condizioni non sono al momento note, ma dopo l’incidente la conducente del monopattino non ha mai perso conoscenza.

Presenti all’incrocio anche una pattuglia dei carabinieri e una della polizia, che hanno prestato soccorso e diretto il traffico fino all’arrivo della municipale.

La dinamica non è al momento chiara. Quel che è certo è che il sinistro si è verificato proprio sulla pista ciclabile che porta verso piazza Baldissera: non è noto se il semaforo fosse rosso per la conducente del monopattino o per l’auto coinvolta, un’Audi.