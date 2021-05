Passeggiate musicali, esposizioni e concerti online: "Musiche in mostra" approda a Rivoli e Santena

Dopo lo stop dovuto al Coronavirus, torna Musiche in Mostra, confermando gli appuntamenti ancora in programma, comprese le “passeggiate soundwatching” al Museo d'Arte Contemporanea Castello di Rivoli, per osservare dinamicamente un'opera figurativa ascoltando nello stesso tempo le elaborazioni elettroniche di nove compositori emergenti, e nello scenografico parco del settecentesco Castello Cavour di Santena mentre, immersi nella natura, si cammina tra le opere della mostra en plein air di Silvana Castellucchio. Il doppio appuntamento con arte e musica è previsto domenica 20 giugno.

Si parte alle 10,30 con la prima “passeggiata soundwatching” con performance elettronica: dal parcheggio della manica del Castello di Rivoli si percorre il muro perimetrale del Museo d'Arte Contemporanea per arrivare alla Sala Tesi che ospita l'opera “Interference Pearl” (Perla Interferenza) della giovane artista figurativa Alessandra Tesi. Si tratta di un'opera quasi invisibile che “provoca” le nostre capacità di percezione mutando forme e colori a seconda del punto di osservazione. Il pubblico attraverserà lo spazio osservando l'opera e ascoltando allo stesso tempo le elaborazioni elettroniche di nove compositori emergenti, selezionati in collaborazione con il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Il suono “perlaceo” e poliprospettico delle loro musiche animerà acusticamente lo spazio, stabilendo sottili interferenze con l'opera tracciata quasi invisibilmente sul soffitto e traslando in suoni i suggerimenti offerti da questo speciale approccio. Una nuova “musique d’ameublement”, secondo la nota definizione di Erik Satie, modulata in modo sorprendente a questi spazi, a questo pubblico, a quest’opera figurativa e a questo contesto.

La seconda “passeggiata soundwatching” con mostra e mandala elettrificato dal vivo è in programma alle 15,30 nello scenografico parco del settecentesco Castello Cavour di Santena che custodisce le spoglie del Conte Camillo Benso. Ci si muoverà, in questo caso, tra le opere della mostra en plein air di Silvana Castellucchio: quadri “ecologici”, immersi nella natura e in dialogo con i fruitori e la natura stessa, in attesa della loro consumazione. Il pubblico potrà toccare i quadri e successivamente partecipare alla costruzione collettiva di un mandala di sale colorato, guidata dagli utenti con disabilità mentali del Centro Territoriale Giorgio Bisacco diretto da Alberto Taverna, in collaborazione con la Cooperativa Piergiorgio Frassati. La performance collettiva sarà accompagnata dal vivo dalle musiche dei giovani compositori del Conservatorio di Milano: Cesare Gallo e Massimo Avantaggiato, Matteo Bergamin, Hussein Djouab, Hadi Farahmand, Giovanni Frison, Alessandro Mazzocchetti, Sofija Milutinovic, Alex Pini.