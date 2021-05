Forex: il mercato finanziario più vivace e più grande del mondo

"Forex" (anche abbreviato FX) è un acronimo per foreign exchange, ovvero valuta estera, e si riferisce all'acquisto o alla vendita di una valuta in cambio di un'altra. È il mercato più pesantemente negoziato al mondo perché le persone, le imprese e i paesi vi partecipano tutti e si può entrare in esso senza molto capitale. Quando fai un viaggio e converti i tuoi dollari statunitensi in euro, stai partecipando al mercato globale dei cambi.

In qualsiasi momento, la domanda di una determinata valuta la spingerà verso l'alto o verso il basso di valore rispetto ad altre valute. Ecco alcune nozioni di base sul mercato valutario per capire cos'è il Forex e come funziona e iniziare a fare trading su questo mercato. Con un fatturato giornaliero di 3 trilioni di dollari in media, infatti, il mercato Forex non ha eguali nel mondo della finanza internazionale.

In particolare, la dimensione del mercato Forex in termini di fatturato è dieci volte la dimensione del mercato obbligazionario e cinquanta volte la dimensione del mercato azionario. Tuttavia, la popolarità del mercato FX tra i piccoli trader ha dovuto attendere fino all'avvento relativamente recente dei conti di trading Forex online al dettaglio. Con l'aumentare della popolarità del trading nel mercato Forex, sempre più trader stanno scoprendo che l’FX non è solo il più grande mercato finanziario del mondo, ma anche il più liquido.

I partecipanti al mercato Forex

La maggior parte delle negoziazioni sul mercato dei cambi consiste in transazioni in valuta effettuate tra:

Banche

Grandi società internazionali

Governi

Banche centrali

Speculatori

Grandi investitori

Piccoli traders

Mentre la copertura commerciale e le transazioni di trading speculativo costituiscono gran parte delle dimensioni del mercato Forex, le banche centrali spesso intervengono nei mercati di grandi dimensioni per prevenire oscillazioni valutarie eccessive. La valuta più liquida e ampiamente scambiata nel più grande mercato del mondo è il dollaro USA. Questa moneta ha mantenuto questa posizione per lungo tempo, probabilmente in gran parte perché è la valuta più detenuta dalle banche centrali di tutto il mondo.

L’importanza della formazione nel Forex

In un'atmosfera dinamica come quella del mercato Forex, una formazione adeguata è importante. Che tu sia un veterano del mercato o nuovo di zecca nel commercio di valuta, essere preparato è fondamentale per produrre profitti costanti. Naturalmente, questo è molto più facile a dirsi che a farsi. Per assicurarti di avere le migliori possibilità di successo nel Forex, è imperativo che la tua formazione sul lavoro non si fermi mai.

Sviluppare solide abitudini di trading, partecipare a webinar di esperti e continuare la tua formazione di mercato sono alcuni modi per rimanere competitivi nel frenetico ambiente Forex. In questo senso, una piattaforma di trading come Admiral Markets può essere di grandissimo aiuto, essa consente infatti non solo di operare nel Forex con spread vantaggiosi, ma mette anche a disposizione articoli di approfondimento, video tutorial, seminari, glossari, calendari economici: insomma un vero e proprio corso di formazione del tutto gratuito.

Se il tuo obiettivo è diventare un trader Forex di successo, la tua formazione non si fermerà mai. Infatti, ad essa andrà aggiunta la pratica costante; mentre la perfezione è impossibile per i trader attivi, essere preparati per ogni sessione dovrebbe essere una routine.

Il trading Forex è un'opzione entusiasmante e veloce e alcuni trader si concentreranno esclusivamente su questa classe di asset. Possono anche scegliere di specializzarsi in poche coppie di valute selezionate, investendo molto tempo nella comprensione dei numerosi fattori economici e politici che muovono quelle valute. In ogni caso, saranno sempre fondamentali una corretta gestione del rischio e del proprio denaro, e una corretta impostazione delle “stop loss” (lo stop alle perdite nelle operazioni che vanno male). Infatti, non tutte le operazioni possono andare a buon fine, e il trader di successo è colui che riesce a minimizzare le perdite e a massimizzare i profitti. Non dimenticare, infine, di investire solo il capitale non strettamente necessario alla tua economia familiare.