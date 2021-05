Comunali, Sinistra Ecologista: "Asse giallorosso nelle Circoscrizioni contro la destra"

Accordo giallorosso nelle Circoscrizioni di Torino per non "regalare alla destra il territorio". È questa la proposta di Sinistra Ecologista, per bocca del dirigente Arci ed esponente Jacopo Rosatelli, in vista delle Comunali. Questa mattina il partito - che annovera tra gli attivisti gli ex assessori comunali Ilda Curti e Federica Patti e Luca Sardo dei Fridays for Future - ha presentato ai giardini Sambuy il suo simbolo e il manifesto.