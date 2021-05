Si fa consegnare 80 euro per la rottura di uno specchietto: arrestato truffatore a Rivoli

Arrestato a Rivoli un uomo di 36 anni per tentata truffa. Originario di Noto (SR), mentre percorreva via Isonzo a bordo della sua macchina, ha accusato una donna di 77 anni che guidava un altro veicolo di avergli rotto lo specchietto. Per evitare la compilazione del CID, le ha chiesto a titolo di risarcimento la consegna di 80 euro. La donna è andata al bancomat a prelevare il denaro mentre il truffatore la controllava a distanza.

I carabinieri, che transitavano in quel momento, hanno però notato l’intera scena e quando la signora è tornata per consegnare il denaro sono intervenuti e hanno bloccato il 36enne, che ha a suo carico già diverse denunce e arresti per truffa.