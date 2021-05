Il Padiglione Nervi ospita The Phair, prima fiera d'arte di nuovo dal vivo

The Phair, rassegna torinese dedicata alla fotografia e all’immagine, sarà la prima fiera d’arte a realizzarsi in presenza, in Italia, dopo più di un anno di stop. L'evento è in programma dal 18 al 20 giugno all'interno del Padiglione 3 di Pier Luigi Nervi, a Torino Esposizioni: 4mila metri quadri in cui troveranno casa 50 importanti gallerie d’arte contemporanea italiane.

“La realizzazione di The Phair - dice Roberto Casiraghi, ideatore, con Paola Rampini, della fiera - è un segnale importante per l’Italia, un punto di ripartenza per un settore che ha molto sofferto”.

The Phair sarà affiancata da un ricco programma culturale, che vedrà la collaborazione di numerose realtà:“Musei, gallerie, fondazioni, spazi pubblici e privati - aggiunge Casiraghi - faranno vivere la città di una nuova luce. L’arte contemporanea, come tutto il Paese, ha bisogno di ripartire e dobbiamo farlo insieme, ciascuno con il proprio ruolo”.

Molti collezionisti piemontesi parteciperanno direttamente alla fiera all'interno del programma Collector on air: in un elegante salotto, allestito nel Padiglione 3, si racconteranno in brevi interviste, aneddoti e curiosità, che faranno conoscere il grande valore del patrimonio artistico privato presente sul territorio.

In occasione di The Phair, inoltre, sarà indetta un'intera settimana dedicata alla fotografia, Torino Photo Days, che raccoglierà le iniziative legate all’immagine programmate in quel periodo.

Infine, verranno messe in rete, anche fisicamente, con un servizio navette dedicato, le rassegne presentate da Castello di Rivoli, GAM, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Camera, Fondazione Merz, Ettore Fico, Paratissima e TAG Torino Art GAlleries.