Coppia gay torinese aggredita a Palermo da una baby gang

Due ragazzi aggrediti a Palermo perché si tenevano per mano, uno in ospedale

Una coppia gay di Torino è stata aggredita a Palermo da una baby gang, ieri sera, mentre cercava un albergo nel centro storico, in via dell'Università. I ragazzi erano appena giunti nel capoluogo siciliano per una vacanza.

Un gruppo di adolescenti li ha circondati e insultati perché si tenevano per mano, poi è scattata l'aggressione fisica. Uno dei due è rimasto ferito ed è stato portato in ospedale dal 118.

Sul fatto indagano le forze dell'ordine con l'ausilio delle telecamere di videosorveglianza.