Anche i "piccoli" partecipano alla campagna vaccinale: il 3 giugno apre l'hub di Api Torino

Si rafforza ulteriormente la squadra "in campo" per combattere il Covid 19. Apre infatti il prossimo 3 giugno 2021 l’ hub vaccinale di API Torino . La struttura, collocata presso la sede dell’Associazione delle pmi , sarà dedicata alla vaccinazione del personale dipendente delle piccole e medie imprese associate al sistema Confapi di Torino, Biella e Cuneo, ma anche ai dipendenti delle imprese e delle cooperative di altre associazioni. Hanno già ufficialmente aderito Confcooperative Piemonte, Confetra Piemonte, Casa Artigiani Torino, Legacoop Piemonte .

“L’apertura di un hub vaccinale di API Torino – dice Corrado Alberto, presidente dell’Associazione -, va nella direzione che più volte abbiamo ribadito: per vincere Covid-19 e riprendere un cammino di sviluppo occorre l’impegno di tutti, anche quindi delle imprese e delle loro associazioni. E’ con questo spirito che mettiamo a disposizione la nostra struttura anche alle altre associazioni d’impresa e della cooperazione. API Torino si era detta pronta a collaborare con la Regione Piemonte per eseguire le vaccinazioni in favore dei dipendenti delle piccole e medie imprese e quindi accelerare la somministrazione dei vaccini. Diamo adesso seguito concreto a questa promessa sulla base delle indicazioni che le istituzioni, locali e nazionali, hanno fornito”.