Il Consiglio comunale torna in presenza: dai consiglieri sui banchi della Sala Rossa segnale di normalità

Il Consiglio comunale torna in presenza

Il Consiglio comunale torna a Palazzo Civico. Dopo mesi di sedute in videoconferenza, imposte dall’emergenza sanitaria, i consiglieri sono tornati a sedersi sui banchi della Sala Rossa.

Un ritorno in presenza dal sapore di normalità: i consiglieri hanno ovviamente indossato un dispositivo di protezione individuale, ma hanno potuto portare avanti l’ordine dei lavori parlandosi di persona, guardandosi negli occhi. La seduta è stata comunque trasmessa in diretta tramite l’home page del sito del Comune di Torino e le pagine Facebook e YouTube della Città.

Il ritorno in Sala Rossa sarebbe dovuto avvenire già la scorsa settimana, poi era stato rinviato a causa di problemi tecnici e per un membro della Giunta in quarantena preventiva.