Gioco d'azzardo, riparte il confronto in Regione

In Consiglio regionale riparte il confronto sul gioco d'azzardo con una discussione che si preannuncia serrata.

Le Commissioni Attività Produttive, Sanità e Legalità si sono riunite in seduta congiunta (presidente Claudio Leone) per i primi passaggi formali sul ddl di Giunta che sostituisce la legge del 2016, e il progetto di legge a firma Giorgio Bertola (M4O) che la modifica, ma non sono mancati gli interventi dei consiglieri dei due schieramenti.

Dopo l'illustrazione dell'assessore Fabrizio Ricca, il capogruppo della Lega Alberto Preioni ha ribadito l'importanza di arrivare all’approvazione del ddl in Commissione entro tre settimane.

Dai consiglieri Domenico Rossi (Pd) e Bertola arriva la richiesta di un’informativa dell’assessore al Lavoro Elena Chiorino per avere una fotografia puntuale della situazione occupazionale del settore.

Sono inoltre intervenuti durante la discussione: Andrea Cerutti (Lega), Monica Canalis e Diego Sarno (Pd), Sarah Disabato (M5s), Francesca Frediani (M4o), Marco Grimaldi (Luv).

Da giovedì 3 giugno prenderanno il via le audizioni dei soggetti interessati per tutti gli approfondimenti necessari. Prevista la convocazione di due sedute a settimana.