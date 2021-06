Effettuata la prima consegna del progetto "Una pizza per chi non se la può più permettere"

L’incremento della domanda di aiuti alimentari è stata una delle più evidenti conseguenze dell’aumento della povertà negli ultimi mesi. Per questo motivo, la pizzeria "Il Pirata di Torino" insieme al Rotaract Torino Sud e Sud Ovest, Augusta Taurinorum, Chivasso, Torino Ovest, San Carlo e Valli di Lanzo hanno deciso di unire le forze e lanciare una raccolta fondi per DONARE una pizza a chi, per colpa della pandemia, ha perso la gioia di potersi godere il gusto del piatto che più caratterizza il nostro paese nel mondo.

L'emergenza sanitaria che è diventata emergenza economica, mettendo in ginocchio migliaia e migliaia di famiglie da quando è iniziata la pandemia, ha avuto come contraltare un rinnovato senso di solidarietà e fratellanza.

L'iniziativa è nata come l'ideale proseguimento della collaborazione avviata lo scorso novembre tra i club Rotaract e i Bagni Pubblici di Via Agliè con la donazione di generi alimentari. Ieri è stata effettuata la prima consegna del progetto "Una pizza per tutti", per la gioia di Andrea Savino, presidente del Rotaract Torino Sud e Sud Ovest: "Desidero ringraziare le persone che con la piccola donazione hanno permesso di raggiungere un ammontare complessivo di oltre 130 pizze, le quali andranno regalare un momento di felicità alle persone più bisognose".

Per fortuna la solidarietà non sarà mai battuta dal Covid e da nessun'altra disgrazia.