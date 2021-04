"Una pizza per chi non se la può più permettere": l'ultima iniziativa promossa dal Rotaract Torino Sud e Sud Ovest

Da più di un anno il Covid ha stravolto le vite di tutti e l'emergenza sanitaria è diventata anche emergenza economica, causando la perdita di posti di lavoro e l'incremento delle richieste per accedere alle varie forme di assistenza. I dati Istat stimano che oltre due milioni di famiglie in Italia, scivoleranno nella povertà assoluta a causa della crisi economica determinata dalle misure di contenimento contro la diffusione del virus.

L’incremento della domanda di aiuti alimentari è stata una delle più evidenti conseguenze dell’aumento della povertà negli ultimi mesi. Per questo motivo, la pizzeria "Il Pirata di Torino" insieme al Rotaract Torino Sud e Sud Ovest, Augusta Taurinorum, Chivasso, Torino Ovest, San Carlo e Valli di Lanzo hanno deciso di unire le forze e lanciare una raccolta fondi per DONARE una pizza a chi, per colpa della pandemia, ha perso la gioia di potersi godere il gusto del piatto che più caratterizza il nostro paese nel mondo.