Marco Berry ospite su Radio Alfa

Mauro Forcina e Fulvio Favata, nichelinesi con ventennale esperienza nella conduzione radiofonica, sono protagonisti anche domani, come tutti i giorni, nella mattinata di Radio Alfa.

La puntata di oggi, in onda dalle 9 alle 12, avrà come ospite speciale Marco Berry.

Esordisce in televisione come mago nel 1985 e nel 1987 partecipa al famoso programma di intrattenimento per bambini Bim bum bam. In seguito collaborerà alla sceneggiatura e alla preparazione delle beffe di Scherzi a parte. Raggiunge la popolarità per il grande pubblico diventando "Iena" nel programma Le Iene, Il suo slogan è l'esclamazione "Yaauuu!" come segno di esultanza in chiusura dei suoi servizi.

Spesso impegnato in temi sociali, è autore e presentatore della serie di storie di Invisibili, programma di Italia 1 nel quale racconta le travagliate vicende personali di vagabondi e senzatetto..

Successivamente inviato speciale del programma Mistero in onda su Italia 1. Conduce inoltre Lucignolo 2.0 insieme a Enrico Ruggeri.

Marco Berry: “Affascinato dall’universo fin da bambino, sogno di viaggiare anch’io nello spazio”

Il conduttore, mago e divulgatore: “In autunno arriva a Torino il festival che ho inventato e dedicato all’esplorazione”

«No, un festival che raccontasse lo Spazio non esisteva ancora nel nostro Paese. Un evento che lo spiegasse- sotto ogni punto di vista, e non soltanto quello tecnologia - non c’era. E men che meno rivolto alle famiglie e al grande pubblico. Ecco è nato tutto così, pensando che questo era il momento giusto per farlo».