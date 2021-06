Welfare e Fondazione Crt, agenda della disabilità: iscrizioni aperte a tutta la società Civile

Sono aperte fino al 30 giugno a tutta la società civile le iscrizioni on line su www.agendoperlagenda.it per partecipare ai tavoli di lavoro della prima Agenda della Disabilità in Italia, promossa dalla Fondazione CRT in collaborazione con la Consulta per le Persone in Difficoltà. Dopo il coinvolgimento di 150 organizzazioni non profit che operano nell’ambito della disabilità in Piemonte e in Valle d’Aosta, prende il via la “fase 2” del progetto, con l’estensione a tutti i portatori di interesse: università, imprese, mondo del commercio, ordini professionali, istituzioni, associazioni datoriali, singoli cittadini anche di altri territori.