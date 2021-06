Comunali, domenica le Primarie "aperte" di Futura. Mattei: "No ad ex leghisti e Pd: sì ai delusi M5S"

Il 6 giugno verranno quindi promosse delle assemblee aperte nelle piazze delle otto Circoscrizioni (Giardini Cavour; mercato via Onorato Vigliani; mercato via di Nanni; mercato corso Svizzera; mercato piazza della Vittoria; mercato piazza Foroni; mercato Vanchiglietta e piazza Madama), dove potranno farsi avanti tutti i cittadini che desiderano partecipare alle elezioni: ad oggi sono oltre cento le persone che si sono già pre-registrate. Ogni aspirante consigliere comunale e/o circoscrizionale avrà a disposizione 5 minuti per presentarsi: i più votati potranno quindi candidarsi. Prima verranno selezionati i presidenti di Circoscrizioni, poi i componenti delle liste dei mini-comuni. Sarà poi infine il turno di quattro rappresentanti per il Comune, due uomini e due donne, che verranno inserita nella lista civica al base al numero dei partecipanti alle assemblee di domenica: le più partecipate e con più votanti guadagneranno la testa. Ogni caucus è valido se saranno presenti almeno 25 votanti.

Negli scorsi giorni è stata finalizzata la lista dei garanti, che dovranno supervisionare e validare le operazioni di voto: a presiedere il comitato il notaio Giandomenico Bonito. Fra i componenti spiccano i nomi di giuristi come Elisabetta Grande, Alberto Gallarati, Emanuele Ariano, Antonio Vercellone nonché l’ antropologa Sara Hamdi, il direttore dell’ International University College ed ex candidato alle Europee per il M5S Giuseppe Mastruzzo e l’artista Mauro Gorlino - MAO.