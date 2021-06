Mobilità sostenibile, M4o: "+50% di spostamenti in bici, la prossima amministrazione a Torino non dovrà arretrare di un metro"

"Nella Giornata Mondiale della Bicicletta vengono diffusi ottimi dati per la città di Torino: + 50% di spostamenti su due ruote solo a maggio. Un incremento enorme che la dice lunga anche sulle esigenze dei torinesi", sottolineano gli esponenti del Movimento 4 Ottobre Francesca Frediani, Giorgio Bertola e Damiano Carretto.

"Se le amministrazioni investono seriamente nella mobilità sostenibile i cittadini rispondono e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. A beneficiarne sarà la città nella sua globalità in termini ambientali, di fruibilità del trasporto pubblico e privato e in termini di sicurezza stradale. Il prossimo Sindaco dovrà continuare ad impegnarsi in questa direzione. La pandemia ha messo ancora più in evidenza l'esigenza di cambiare modello di mobilità e la necessità di ridisegnare gli spazi urbani a favore di una fruizione non esclusivamente "autocentrica". Abbiamo bisogno di spazi per la socialità, per il gioco dei bambini, per il commercio, per la cultura e per forme di mobilità che impattano sempre meno sull’ambiente urbano".



"Ora serve ancora più coraggio. Anche se spesso i cambiamenti non vengono immediatamente digeriti da tutta la cittadinanza, a distanza di tempo, i risultati sono sotto l'occhio di tutti", hanno concluso gli esponenti del M4o.