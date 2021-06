Taxi o noleggio con conducente: da oggi al via l'erogazione dei buoni viaggio per persone in difficoltà

Supporto alle persone più fragili per l'uso di taxi e auto con conducente

Da oggi sarà possibile richiedere i ‘buoni viaggio’, ovvero i voucher destinati - sulla base Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con Ministro dell'Economia e delle Finanze 6 novembre 2020 – alle persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta, con patologie accertate (anche se accompagnate), oppure appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici determinati dalla pandemia o in stato di bisogno, residenti nel comune di Torino.

Il buono viaggio sarà pari al 50 % della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a 20 euro per ciascun viaggio, da utilizzare entro il 31 dicembre 2021, per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi o di noleggio con conducente.

Obiettivo dell'iniziativa, oltre a offrire un supporto alle persone in difficoltà, è quello di sostenere la ripresa del settore del trasporto pubblico non di linea e consentire un'efficace distribuzione nel trasporto per fronteggiare l’emergenza epidemiologica.

Nel dettaglio la Città ha individuato come beneficiari dei buoni due categorie di cittadini (residenti nel Comune di Torino e che prioritariamente non usufruiscono di altri contributi pubblici): le persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta (coloro che hanno compiuto i 75 anni di età, le persone affette da cecità assoluta o da disabilità motoria permanente e quelle con invalidità riconosciuta pari o superiore al 65%) e i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 o in stato di bisogno (persone assistite dai Servizi Sociali attraverso l'applicazione ‘SolidApp’).

L'Amministrazione, in collaborazione con il CSI, ha attivato un servizio digitale semplice e facile da usare per permettere l’accesso on-line da parte dei richiedenti i ‘buoni viaggio’ che potranno aderire all’iniziativa iscrivendosi al portale Torinofacile della Città di Torino, al link www.torinofacile.it/bviag

Per l'accesso al sistema sono disponibili due opzioni: mediante credenziali SPID, CIE/CNS; mediante gli estremi del Codice Fiscale e di un documento di identità (carta d'identità o permesso di soggiorno in corso di validità) del richiedente, che dovrà essere residente a Torino.

I buoni viaggio non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile e non vengono considerati nel conteggio dell’Isee.

Per erogare i buoni viaggio, dopo un confronto con le Organizzazioni Sindacali di Categoria, l'Amministrazione comunale ha deciso di affidare la gestione operativa e amministrativa necessaria per la fruizione e la contabilizzazione degli spostamenti a due Società: la Cooperativa Taxi Torino e l’Autoradiotassi Soc. Coop.(8585). Entrambe si sono dichiarate disponibili a effettuare gratuitamente la gestione per quanto riguarda i trasporti a mezzo taxi.

La Società Cooperativa Taxi Torino, inoltre, si è resa disponibile a mettere a disposizione della cittadinanza un servizio di call center ai numeri 0115737 - 0115730, attivo tutti i giorni dalle ore 8,00 alle ore 17,00 dove gli operatori potranno, in collegamento telefonico con l'utente, fornire le informazioni utili alla corretta compilazione della domanda on-line sul portale mentre, la Società Autoradiotassi Soc. Coop. (8585), si è detta disponibile a svolgere gratuitamente il servizio di gestione operativa e amministrativa anche nei confronti dei titolari di licenza taxi operanti nell’ area metropolitana torinese non aderenti al ‘servizio di radio-taxi’ che ne facciano richiesta.