Dopo gli anarchici, nessuno vuole l'ex Asilo di via Alessandria: bando deserto

Bando deserto: nessuno vuole l'ex asilo di via Alessandria

Nessuno vuole l'ex Asilo di via Alessandria 12. A febbraio 2024 il Comune aveva pubblicato un bando per trovare un concessionario che volesse riqualificare e fare rinascere una struttura che fino al febbraio 2019 ospitava gli antagonisti.



Associazioni senza scopo di lucro

Alla gara potevano partecipare associazioni senza scopo lucro, con l'obiettivo di restituirgli una destinazione socio-educativa. Nonostante però l'estensione dei della gara al 22 maggio 2024, nessuna proposta è stata presentata ed il bando è andato deserto. A chiarirlo la vicesindaca Michela Favaro, rispondendo in Sala Rossa ad un'interpellanza della capogruppo di Forza Italia, Federica Scanderebech.

Scanderebech (FI): "Affrontare tema sicurezza"

“Da anni - osserva l'esponente azzurra - i cittadini di uno dei quartieri più multietnici di Torino chiedono, alle varie Amministrazioni che si sono susseguite, di impegnarsi a ripristinare in questo territorio una situazione di vivibilità. Affrontando il grave problema di pubblica sicurezza, che l’abbandono dell’immobile ha generato".

Nuovo bando

“È essenziale - prosegue Scanderebech - che l’ex Asilo Principe di Napoli venga restituito alla collettività attraverso un progetto urgente e serio. Chiediamo a gran voce all’Amministrazione che un nuovo bando venga presentato nel più breve tempo possibile". "La struttura abbandonata, segnata da anni da infauste vicende, deve essere al più presto restituita alla cittadinanza, è impensabile aspettare ancora", conclude.

Le condizioni

L'ex Asilo versa in condizioni di profondo degrado: la Soprintendenza ha imposto dei vincoli per la conservazione della facciata.