Nei cieli di Torino restano le nuvole ancora per qualche giorno, ma ci sarà poca pioggia

I residui della bassa pressione in esaurimento mantengono correnti umide orientali sulle nostre regioni, con nuvolosità a quote medie che manterranno il cielo grigio per buona parte del fine settimana. Poche precipitazioni e relegate alle alte vallate alpine. Inizio settimana invece con perturbazione in arrivo.

A Torino quindi avremo questa situazione: fino a domenica 22 settembre il cielo si presenterà prevalentemente nuvoloso per nubi medie e stratiformi, con possibilità di rasserenamenti durante la giornata, in particolare domani sui settori orientali. Deboli piogge saranno presenti sulle alte valli alpine occidentali. Nuvolosità più spessa ed estesa a partire da domenica pomeriggio.

Da lunedì 23 settembre le correnti in quota cominceranno a disporsi da sudovest, e come conseguenza ci sarà una perturbazione in transito già dalle ore notturne di lunedì, con precipitazioni sparse in spostamento da ovest verso est. Poi sembra che le condizioni si avvieranno ad una stabilità più duratura, con temperature in aumento.