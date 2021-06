Torino il viaggio in taxi o Ncc costa la metà per over 75, disabili o chi è in difficoltà economica

Da oggi a Torino il viaggio in taxi - o sulla vettura a noleggio - per gli over 75, le persone disabili o in difficoltà economica costa la metà. Dal 3 giugno è infatti possibile richiedere i "buoni viaggio", uno strumento messo a disposizione dal Governo, che sarà pari al 50% della spesa sostenuta a viaggio, sino ad un massimo di venti euro. I voucher sono da utilizzare entro il 31 dicembre 2021.

Obiettivo dell' iniziativa della Città, oltre a offrire un supporto alle persone in difficoltà, è quello di sostenere la ripresa del settore del trasporto pubblico non di linea, evitando anche il rischio di assembramenti. Beneficiari dei buoni, che devono essere residenti a Torino, due categorie: le persone fisicamente a mobilità ridotta (over 75, ciechi o disabili motori o invalidità pari o superiore al 65%) e le famiglie colpite economicamente dal Covid. I voucher si potranno ottenere iscrivendosi al sito della comunale Torinofacile, al link www.torinofacile.it/bviag: si potrà accedere al servizio o tramite identità digitale o con il codice fiscale e carta d'identità.

A occuparsi gratuitamente della gestione operativa e amministrativa, per quanto riguarda le macchine bianche, la Cooperativa Taxi Torino e l’Autoradiotassi Soc. Coop.(8585). Il servizio con il ‘buono viaggio’ potrà avvenire sia con chiamata al radiotaxi, sia salendo direttamente sulla vettura. Chi fa noleggio con conducente potrà aderire all’iniziativa alle stesse condizioni previste per le auto bianche.

"A breve - annuncia poi l'assessore al Commercio Alberto Sacco - partirà anche una campagna contro l'abusivismo nel settore sia degli estetisti che parrucchieri, così come per quelli che non usano taxi regolari".