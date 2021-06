Integratori dimagranti: tra i più richiesti sul mercato i prodotti all'aloe vera

Gli italiani sono un popolo che dimostra di apprezzare molto gli integratori alimentari, ormai lo si sa. Le vendite parlano chiaro. Gli integratori, vendutissimi per altro anche online, sono di vari tipi e, per il Ministero della Salute, sono “prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico…”.

Il successo degli integratori all’aloe vera





Si possono classificare gli integratori alimentari in base al fabbisogno dell'organismo oppure in base agli ingredienti. Ci sono integratori con omega-3, pappa reale, ginseng ecc. Tra i prodotti coadiuvanti per il dimagrimento più richiesti ci sono quelli all’aloe vera, pianta succulenta delle Aloeaceae, utilizzata fin dall’antichità. A fine anni ’50 la si iniziò a studiare sistematicamente, con il farmacista texano Bill Coats. Quest’ultimo capì come stabilizzare la polpa, evitando i problemi di ossidazione e fermentazione. Nel frattempo, il governo americano ne dichiarò le proprietà curative in caso di ustioni. A quel punto, gli studi sull'aloe divennero molto attivi.

Oltre che per uso topico, l’aloe vera viene usata anche come integratore alimentare e tra questi si inserisce Aloe Vera Slim che, se associato ad una dieta bilancia e ad uno stile di vita corretto, possono aiutare a raggiungere il peso ottimale. Per avere maggiori informazioni circa questo prodotto, basta visitare il sito dell'integratore dimagrante all'Aloe Vera, dove trovare informazioni dettagliate e recensioni dei consumatori che lo hanno già provato e ne spiegano le caratteristiche e i benefici ottenuti.

Integratori all’aloe e dimagrimento





Gli integratori possono offrire supporto a chi voglia raggiungere il peso ottimale. In commercio si trovano prodotti coadiuvanti per il dimagrimento contenenti aloe vera. Quest’ultima, oltre ai suoi effetti antivirali e antiossidanti, aiuta a tenere a bada la sensazione della fame, il che può essere d’aiuto quando si sta facendo attenzione a seguire un regime alimentare corretto. L’aloe, poi, velocizza il metabolismo, in particolare il metabolismo dei grassi. Si verifica una sorta di aggressione ai depositi adiposi. Inoltre, l’aloina, presente nell’aloe vera, depura da scorie e tossine in eccesso. Un altro effetto è la riduzione del gonfiore, soprattutto a livello addominale, grazie all’azione antinfiammatoria. Da non dimenticare poi i benefici sulla funzione intestinale.

È importante tenere a mente che l’integratore alimentare a base di aloe vera va abbinato a una dieta corretta. In tal caso, può rivelarsi un aiuto verso il raggiungimento del proprio peso ideale. La dieta deve essere bilanciata, con predilezione per verdure, legumi e frutta, ed è bene farsela indicare da uno specialista. Le carni bianche non vanno eliminate e nemmeno i carboidrati, purché siano nelle giuste quantità e purché siano “di qualità” (gli integrali contengono fibre). Ci sono integratori in commercio che svolgono la loro azione anche a riposo ma, in ogni caso, l’attività fisica riveste la sua importanza in un percorso di dimagrimento. Inoltre, è bene evitare fumo e alcol.

Altre proprietà e usi dell’aloe vera





Il gel e il succo di aloe vera contengono polisaccaridi, come l’acemannano che stimola la produzione di interferone e di citochine. Queste sono molecole proteiche che innescano le risposte difensive dell’organismo. L’aloe vera è perciò un sostegno per il sistema immunitario. Il succo vanta anche effetti depurativi. I polisaccaridi, dalla consistenza vischiosa, possono assorbire ed eliminare le tossine che si trovano nell’intestino e nello stomaco. Ne giovano anche pelle, capelli e unghie, che ne escono più idratati e fortificati.

Riguardo l’apparato gastrointestinale, l’aloe allieva i bruciori di stomaco, corregge il pH degli acidi gastrici, difende le mucose da lesioni ulcerose e placa gli spasmi. Calma poi gli stati infiammatori dell’intestino e protegge le pareti con le sue mucillaggini, riesce a idratare la flora batterica e a favorire il transito intestinale.