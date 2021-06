Un anno di pandemia e sicurezza: boom di truffe online (o agli anziani) e di violenza tra le mura domestiche

Questa mattina presso la Caserma “Bergia", storica sede del Comando Legione Carabinieri del Piemonte e della Valle d’Aosta, il Vicario del Prefetto di Torino, Lucio Parente e il Comandante della Legione, Generale di Divisione Aldo Iacobelli, hanno commemorato il 207° Annuale di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri deponendo una corona d’alloro al monumento ai caduti all’interno dell’edificio di Piazza Carlina.

E' stata anche l'occasione per fare il punto sull'andamento dei crimini e dei fenomeni che mettono a rischio la sicurezza delle persone. L’emergenza pandemica ha inevitabilmente mutato le condizioni di vita dei cittadini: è stato registrato un incremento esponenziale dell’uso di strumenti digitali e ciò ha determinato, nel 2020, nel territorio torinese, a fronte di un generalizzato calo della delittuosità di circa il 15% nel 2020 rispetto al 2019 - con furti in calo del 30% e rapine del 17% - un’impennata delle truffe, soprattutto delle frodi online, con un incremento tra il 24% e il 25%. Gli anziani sono stati presi di mira da finti tecnici di vari servizi e, a inizio pandemia, anche da finti operatori sanitari. Per questo è stato realizzato e distribuito sul territorio un opuscolo che offre consigli per prevenire questa tipologia di reati.

Durante il periodo di lockdown poi sono aumentate anche le violenze in famiglia: diverse centinaia sono stati gli interventi per maltrattamenti con conseguente attivazione del cosiddetto "Codice rosso". Numerosi sono stati anche gli omicidi in qualche modo riconducibili a dinamiche intra familiari; basti pensare che, per quanto riguarda quelli in cui sono intervenuti i carabinieri, si è passati dagli 8 del 2019 ai 18 del 2020. È incredibilmente lungo l’elenco dei drammi che nell’ultimo anno si sono consumati tra le mura domestiche, facendo emergere in modo emblematico la fragilità di un luogo considerato sicuro: la casa. Tragedie differenti tra loro, ma tutte connotate dall’incapacità di controllare le emozioni, dall’inquietudine per un futuro che appare incerto, dalla fragilità di misurarsi con la sofferenza, dalle invidie e dalle debolezze che prendono il sopravvento, dalla morte vista come soluzione dei problemi.

Per contro, i reati connessi con lo spaccio e il consumo di droga non hanno segnato alcuno stop, anzi c’è stato pure chi da semplice spacciatore di strada si è trasformato in “fattorino” dello spaccio utilizzando il delivery per le consegne porta a porta.