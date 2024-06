San Giovanni, il toro del Farò cade verso Porta Nuova: sarà di nuovo un anno fortunato? [FOTO]

Nonostante l'incessante pioggia caduta dal tardo pomeriggio, che tutto lasciava presupporre tranne che un auspicio positivo, il "toro infuocato" posto in cima al Farò di San Giovanni ha voluto rinnovare la tradizione positiva. E come primo segno di fortuna, il caso vuole che il maltempo sia cessato proprio quando la legna ha preso fuoco.

Secondo la leggenda per Torino dovrebbe iniziare un nuovo anno fortunato: la sagoma del toro avvolto dalle fiamme, sotto lo sguardo emozionante dei torinesi e degli spettatori presenti in piazza Castello (alcuni dei quali arrivati da diverse parti d'Italia, per vedere dal vivo l'evento) è infatti caduta dalla parte di Porta Nuova .

Il felice ripetersi della previsione di prosperità e fortuna è stata accolta positivamente dal sindaco Stefano Lo Russo: "Un anno che come dice la tradizione sarà positivo, proprio per il fatto che il toro sia caduto verso porta Nuova", che poi aggiunge: "Uno stimolo per continuare a lavorare al meglio per la nostra bellissima Torino".