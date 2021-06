Resti di un colpo di artiglieria in corso Sommeiller, a pochi passi dai binari dei tram: artificieri bonificano area

L'intervento degli artificieri si è verificato in corso Sommeiller /foto di repertorio

Gli artificieri sono intervenuti stamattina, poco dopo le 10, per rimuovere i resti di un colpo di artiglieria di circa 7 centimetri di diametro, rinvenuto nei pressi dei binari del tram 16, in corso Sommeiller.



Durante le operazioni di bonifica l'area é stata chiusa al traffico, con i resti che ora saranno fatti brillare in sicurezza.