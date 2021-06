M5S Torino, Sganga e Russi si candidano a sindaco: "Portare avanti il lavoro"

Valentina Sganga ufficializza la disponibilità a candidarsi a sindaco del M5S Torino. Ed insieme a lei anche Andrea Russi. Dopo il passo indietro di Alberto Unia, che durante l’assemblea degli attivisti di venerdì sera ha annunciato di non correre nuovamente alle Comunali per motivi personali, la capogruppo pentastellata ha rotto gli indugi e proverà a seguire le orme di Chiara Appendino.

“La mia candidatura – scrive in un post su Facebook- altro non è che il l'espressione di una volontà: portare avanti il lavoro iniziato cinque anni fa dalla sindaca e da tutto il M5S”. “Eguaglianza, - aggiunge - diritti, mobilità sostenibile, stabilità finanziaria e ricerca di nuovi investimenti per la città: gli assi su cui impegnarmi saranno questi. Continueremo il cammino e lo porteremo fino in fondo”.

E se Unia ha quindi deciso di fare un passo indietro, a farsi avanti è il consigliere comunale Andrea Russi. L’esponente pentastellato, che affida anche lui l’annuncio a Facebook, spiega di aver deciso di candidarsi a sindaco “in un’ottica di continuità”.

“Vorrei che fosse una candidatura condivisa dal gruppo, non divisiva, e proprio per questo voglio dire già adesso che parteciperò alla campagna elettorale qualunque possa essere il candidato Sindaco che il Movimento 5 Stelle sceglierà per Torino, anche nel caso in cui non dovessi essere io. Il compito è difficile e la strada è in salita, ma l’obiettivo resta soltanto uno: fare il miglior risultato possibile e provare a vincere le elezioni” conclude.

E la scelta tra i due, come ha spiegato Chiara Appendino in assemblea, dovrebbe essere fatta entro la prossima settimana.