Pfizer e dj set: i giovani torinesi si vaccinano a ritmo di musica alla Reale Mutua [VIDEO e FOTO]

Vaccini a ritmo di musica. E' un sabato sera unico nel suo genere quello andato scena nell'Open Night svoltasi presso il centro vaccinale di Reale Mutua, in corso Agnelli, dove un migliaio di giovani torinesi si sono messi in fila per ricevere la loro dose di vaccino.

"Non volevamo più aspettare, ma mai avremmo creduto di fare il vaccino così: di sabato sera, con la musica" racconta un giovane. Nella sala d'attesa per i canonici 15 minuti post vaccinazione, il dj set organizzato da Reale Mutua. Uno sprazzo di normalità, anche per il mondo della notte.

"E' una bellissima iniziativa, ci dà una luce in fondo al tunnel: si abbassa un po' l'ansia ai ragazzi. Siamo visti come uno spauracchio, ma siamo diventati il link tra i giovani e il vaccino" racconta entusiasta il dj.

I più felici però, in un sabato sera diverso da tutti gli altri, sono i ragazzi: "Era un sogno nel cassetto". "E' il primo passo verso la libertà, sono contentissimo: onestamente non pensavo mai di passare un sabato sera così: è una parvenza di normalità" racconta un giovane.

Nella stessa sala, mamma e figlia. Una in versione vaccinata, l'altra in tenuta da infermiera: "Sono felice, dovrebbero fare più iniziative così". "Siamo qui a preparare i vaccini per loro, perché si possa tornare tutti alla vita normale: hanno sofferto oltre un anno di isolamento" afferma la mamma.

La serata prosegue, la musica continua a suonare fino alle 3:30: "L'idea ci è venuta dalla nostra natura mutualistica: voler contribuire alle comunità che operiamo con ciò che sappiamo fare meglio" racconta Virginia Antonini, direttore comunicazione istituzionale Reale Group. I ragazzi si mettono in fila, come se dovessero entrare in discoteca. Ad attenderli però nessuno cocktail, ma i vaccini Pfizer. Per un sabato sera unico nel suo genere, a ritmo di vaccini.