Abusivismo e falso in bilancio: dopo la vicenda Seymandi, nuovi guai per Massimo Segre

Abusivismo e falso in bilancio: nuovi guai per Massimo Segre (qui con l'assessore Mimmo Carretta)

Un anno fa il suo nome era balzato agli onori della cronaca nazionale per la vicenda delle nozze saltate all'ultimo con Cristina Seymandi per una vicenda di corna e tradimenti. Adesso, invece, per Massimo Segre la situazione è anche più complicata, visto che il nome del finanziere torinese è finito in una inchiesta della procura di Torino, oltre che nel 'mirino' di Bankitalia.

Abusivismo bancario e falso in bilancio sono le accuse mosse nei suoi confronti, con il pm Mario Bendoni che ha chiesto una proroga ai termini delle indagini, che erano state già avviate. Alla Directa Sim di Segre, società di intermediazione mobiliare, sono stati ravvisati dei profili di irregolarità. Inizialmente era arrivata una muta di 30 mila euro, ma la Guardia di Finanza è tornata negli uffici di via Bruno Buozzi e adesso le indagini vogliono scoprire se ci sono state altre irregolarità e ben più gravi.

Secondo la Procura, insomma, Directa forniva credito a istituti bancari in difficoltà acquisendolo da istituti in salute. Tra questi, Banco Azzoaglio, il Banco fiorentino, la Banca delle Alpi marittime. Ma anche Credito Fondiario, Palladio Holding, la Fondazione Mps e la Fides spa. Per la serie, macchia su macchia, visto che all'inizio del 2024 Segre era già finito nei guai per evasione fiscale in quanto amministratore delegato della Savio Thesan Spa, azienda specializzata in serramenti della Val di Susa, per il mancato pagamento di Iva e ritenute d'acconto per più di 3,5 milioni di euro.

Una pratica che Segre ha scaricato sul precedente ad, sostenendo di averne preso il posto per cercare di recuperare a sua volta i due milioni di euro dati da Directa a sostegno dell'impresa. Ma adesso arriva questa nuova nube ad oscurare il suo orizzonte.