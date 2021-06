Chiusa da 6 anni, la storia infinita della Carluccio: la biblioteca non riaprirà prima del 2022

La storia infinita. Si potrebbe sintetizzare così l’epopea della biblioteca Carluccio, chiusa dal 2015 e tutt’oggi senza una data certa di riapertura: “Non possiamo indicare una data con precisione, pensiamo nei primi mesi del 2022” ha affermato l’assessore all’Urbanistica, Antonino Iaria. L'iter infatti è partito, la gara è stata indetta e l'apertura è certa. Le tempistiche però non sono al momento note.

Una risposta che non soddisfa il consigliere Francesco Tresso, che aveva presentato un’interpellanza sul tema: “Parliamo di 7 anni di chiusura: sono tempi non compatibili con nessuna attività. Avete ereditato un problema, è vero, ma non siete riusciti a risolverlo in un mandato. Non si sa la stima dei costi, ma non stiamo parlando della seconda linea della metropolitana, stiamo rifacendo la copertura di un edificio” ha concluso Tresso.

Come spiegato dall’assessore Iaria infatti, nonostante le opere di bonifica dei pannelli d’amianto siano terminate nel giugno 2019, alcune infiltrazioni non hanno permesso di rendere agibile la struttura. A complicare ulteriormente una situazione già di per sé ingarbugliata, il fatto che il tipo di copertura non consenta di individuarne l’origine.

Entro il 16 giugno verranno quindi raccolte le documentazioni e verrà effettuata la consegna dei lavori, che alla Carluccio dureranno 10 settimane lavorative. Sperando che sia la volta buona per aprire nuovamente le porte della biblioteca di via Monte Ortigara.