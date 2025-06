A Frossasco si cercano volontari dalla cura verde all’aiuto fuori dalle scuole

Il Comune di Frossasco cerca volontari civici per svolgere mansioni che vanno dalla piccola manutenzione, alla cura del verde, fino ad aiutare i bambini ad attraversare la strada per andare a scuola.

“Dal 1° settembre abbiamo introdotto il volontario che aiuta ad attraversare durante l’entrata e l’uscita dalle scuole. Al momento ci sono cinque volontari che se ne occupano, ma c’è sempre bisogno di una mano” spiegano dall’ Amministrazione.

I volontari possono avere qualunque età e i ruoli da svolgere sono diversi. Chi è interessato può contattare il Comune che fornirà un form da compilare, specificando in che ambito si vuole operare. Una volta ricontattati, sarà il Comune a fornire formazione e materiali.

Al momento l’Amministrazione non specifica il numero complessivo di volontari civici presenti in paese, ma sottolinea come: “La ricerca è sempre aperta. Più persone ci sono e più il paese ne può avere beneficio”.

Per info: 353 4685935; aldo.remondetto@comunefrossasco.it; rosanna.napoli@comunefrossasco.it.