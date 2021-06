Chief Digital Officer: che ruolo hanno e come selezionarli

L’evoluzione in chiave digitale che tutte le aziende stanno vivendo richiede l’avvalersi di nuove figure professionali che sappiano gestire e coordinare questo cambiamento.

Tra queste, troviamo la figura del Chief Digital Officer (CDO) che sta diventando sempre più importante con il passare del tempo.

Questa figura svolge un ruolo molto importante durante il processo di Digital Transformation e per questo è necessario sapere come e dove selezionarla.

Un servizio molto utile in tal senso è quello fornito dall’azienda maiamanagement.it in grado di proporti professionisti che possano aiutarti a sfruttare al meglio le risorse digitali per poter raggiungere essere competitivi sul mercato.

L’azienda che ti aiuta ad affrontare la digitalizzazione attraverso la figura del CDO

L’azienda maiamanagement.it si occupa dell’inserimento della figura del Chief Digital Officer all’interno delle imprese per aiutarle a convertirsi al digitale e raggiungere degli obiettivi di crescita del business attraverso la mappatura dei processi interni e la stesura di una roadmap strategica.

In particolare la formula che propongono è innovativa perché permette alle aziende di intraprendere il percorso di digitalizzazione attraverso un approccio scalabile e sostenibile con un mensile fisso e un bonus al raggiungimento di risultati reali e di business.

Gli obiettivi saranno definiti di comune accordo e raggiungerli sarà importante per entrambe le parti: infatti, gran parte del compenso dei CDO esterni dipende dalla buona riuscita di questi.

Cosa fa nel concreto il Chief Digital Officer

Durante il processo di digitalizzazione di un’azienda è importante avere all’interno del proprio team una figura professionale che abbia una visione strategica d’insieme e che sappia trasmetterla a tutti i diversi reparti.

Questa figura è il CDO che si occuperà di analizzare la situazione di partenza, individuare le aree deboli e definire quali investimenti fare.

Contrariamente a ciò che si pensa comunemente, “digitalizzare” un’azienda non significa solo introdurre nuove tecnologie, ma riguarda anche la mentalità: è un cambiamento culturale.

Il CDO deve conoscere perfettamente le dinamiche aziendali del suo settore di pertinenza oltre ad avere competenze digitali.

È una figura professionale che potremmo definire ibrida in quanto ha diverse competenze:

manager,

comunicatore,

tecnico.

Deve ridisegnare il metodo di lavoro dell’azienda che lo assume sfruttando le potenzialità e i vantaggi della tecnologia applicandole ai vari aspetti del business.

Il CDO porrà le linee guida per la digitalizzazione, ma è essenziale che tutti contribuiscano sia alla definizione di tali linee, sia alla loro adesione per poter raggiungere gli obiettivi prefissati.

Quali competenze deve possedere il CDO

Questa professione è emersa recentemente, ma vediamo quali sono le competenze che una persona deve avere per poter ricoprire il ruolo.

Per quanto riguarda le competenze personali, il CDO deve:

avere esperienza nel campo,

essere flessibile,

essere dotato di pensiero “visionario”,

avere un atteggiamento sempre positivo,

possedere capacità relazionali e di problem solving.

Le capacità comunicative e relazionali sono importanti, perché è una figura professionale che deve interfacciarsi costantemente con i diversi reparti.

Per quanto riguarda le competenze professionali, invece, deve:

avere capacità di leadership,

capacità di organizzazione del proprio lavoro e di quello altrui,

capacità analitiche,

pensiero strategico,

forte orientamento al cliente.

Ovviamente deve avere anche competenze tecniche, saper gestire i progetti e avere una conoscenza generale delle tecnologie e del loro impatto.

Il Chief Digital Officer lavora al fianco del management apicale, proprio perché le decisioni digitali devono supportare gli obiettivi di business.



Si tratta quindi di una figura fondamentale per affrontare il mondo odierno così veloce e in continua trasformazione.