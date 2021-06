Flyfood Concept Catering: cibo per comunicare

Flyfood Concept Catering nasce in una delle Food Valley più famose al mondo, le Langhe. Da oltre 15 anni opera nella ristorazione per il mondo aziendale offrendo servizi di catering per aziende, enti ed istituzioni.

Da sempre, Flyfood si propone come evoluzione moderna del catering e segue un approccio caratterizzato da CREATIVITA’ e INNOVAZIONE, anticipando mode e trends per proporre food experience non convenzionali.

I servizi catering vengono progettati partendo dalle idee dei clienti, che vengono elaborate per creare dei Concept Catering: proposte creative, in cui cibo e allestimenti sono pensati con l’obiettivo di stupire la mente e il palato consentendo ai clienti di comunicare anche attraverso il cibo.

FLY Srl proprietaria del marchio Flyfood è una realtà strutturata composta da oltre 20 persone che offre servizi di catering a Torino grazie un’organizzazione che consente di lavorare con elevata flessibilità e affidabilità, per servizi di ogni dimensione e complessità.