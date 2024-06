Piemonte piegato dal maltempo, Pichetto: "Abbraccio a comunità coinvolte, servono misure straordinarie"

Come riporta Adnkronos, il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto segue gli sviluppi della perturbazione che ha colpito alcune zone del Piemonte. “La nostra regione è colpita dall’eccezionale ondata di maltempo, ancora in corso: servono pertanto immediatamente misure straordinarie per affrontare l’emergenza - dichiara Pichetto - Ringrazio gli uomini della Protezione civile del Piemonte, da ieri sera a lavoro, le squadre dei Vigili del fuoco, del Soccorso alpino ed i volontari del Coordinamento regionale. Il mio pensiero e il mio abbraccio va a tutte le Comunità coinvolte".



Il commento del ministro Calderoli, "piemontese d'adozione"

A commentare la notizia anche il ministro per gli Affari regionali, Roberto Calderoli, "piemontese adottivo" in quanto sposato con la consigliera regionale Gianna Gancia.

"Esprimo la mia vicinanza alle popolazioni del Piemonte e delle Valle D’Aosta colpite dall’emergenza maltempo che nelle ultime ore ha provocato allagamenti, frane e smottamenti nelle località montane. Da piemontese ormai adottivo mi sento particolarmente coinvolto da tutto quanto sta accadendo sulle nostre montagne e da ministro con delega alla Montagna sono pronto a dare il massimo supporto agli amministratori locali".

"Intanto -aggiunge- rivolgo un sentito ringraziamento a tutti i volontari impegnati, dal Soccorso Alpino ai Vigili del Fuoco, dalla Protezione civile agli operatori del 118, che hanno salvato centinaia di vite con coraggio, competenza e preparazione, un grazie agli albergatori che stanno ospitando i tanti sfollati e ai sindaci in prima fila nel gestire le criticità, dimostrando il valore dei nostri bravi amministratori locali".

Marco Gallo, designato assessore alla Montagna in Regione

E attraverso un post su Facebook il designato nuovo assessore alla Montagna a livello regionale Marco Gallo commenta la notizia: "La Regione Piemonte sta monitorando attentamente la situazione e siamo vicini agli amministratori locali per fornire il supporto necessario. La priorità è garantire la sicurezza dei residenti e ripristinare le infrastrutture danneggiate il più rapidamente possibile."

"La recente perturbazione - spiega Gallo - ha causato danni significativi sul fronte del Gran Paradiso, nel Canavese, nelle valli Orco, Soana e di Lanzo, e nella zona di Macugnaga."

Il post di Stefano Lo Russo, presidente della Città Metropolitana

Sempre su Facebook arriva il post pubblicato poco fa dal sindaco di Torino Stefano Lo Russo, nonché presidente della Città Metropolitana di Torino. Un commento al salvataggio avvenuto nel fiume Orco dove è stata salvata una bambina di pochi mesi.