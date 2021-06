Giornata internazionale degli archivi: il Polo del 900 tra open data e conoscenza libera

Quali i vantaggi e criticità dell’ingresso dei materiali d’archivio in ecosistemi open e liberi come Wikimedia? Al Polo del ‘900 si parla di futuro degli archivi nel convegno “Nuove rotte. Gli archivi alla prova della conoscenza libera”. Un ricco parterre di ospiti, internazionali e non, intervengono con riflessioni e casi studio, dalla crescente convergenza tra filosofia della conoscenza libera e gli ambienti culturali alle esperienze concrete di come usare l’ecosistema wiki per inserirsi come contributori di contenuti di qualità, favorendo l’accesso e partecipazione ai dati e alle informazioni sia al servizio della cultura sia al servizio diretto della comunità.

L’iniziativa organizzata dal Polo del ‘900, in collaborazione con Archivissima, ANAI e Wikimedia Italia si tiene non a caso il 9 giugno – ore 10 sui canali social del Polo del ‘900 e su archivissima.it – nella Giornata Internazionale degli Archivi, (promossa dall'ICA International Council on Archives dal 2008 per porre l'attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni sugli archivi e sul lavoro degli archivisti) e in chiusura del Festival Archivissima tenutosi al Polo dal 4 giugno.

Come spiega Alessandro Bollo, direttore del Polo del ‘900: “Il Polo con questo convegno conclude idealmente il percorso GLAM (acronimo che indica le istituzioni culturali che usano il digitale per offrire innovativi servizi e prodotti culturali basati sul principio del libero accesso e del patrimonio condiviso di conoscenza) cominciato sei mesi fa con Marco Chemello, wikimediano in residenza al Polo, che ha supportato il lavoro dei nostri bibliotecari e archivisti nella redazione, modifica e integrazione di voci di Wikipedia attraverso le nostre fonti d’archivio e esperienze, al fine valorizzare e mettere a disposizione dell'ecosistema wiki e del più ampio pubblico i contenuti d'archivio del Polo e degli Enti partner. Non poteva esserci occasione migliore di Archivissima e nella Giornata Internazionale degli archivi per condividere e discutere questi temi e queste nuove prospettive con esperti nazionali e internazionali”.