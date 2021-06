Mobitaly, l'istituto Majorana di Moncalieri sperimenta il 'bolla-bus' negli ultimi giorni di scuola

In questi ultimi giorni dell'anno scolastico l'istituto Majorana di Moncalieri ha sperimentato un nuovo servizio di trasporto che ha l'obiettivo di contrastare il massiccio uso delle auto per gli spostamenti casa-scuola o casa-lavoro, affiancandosi al trasporto pubblico locale.

Ed allora ecco partire il progetto di Mobitaly, con i cosiddetti “bolla-bus”, adattivi e flessibili, con orari, percorsi e fermate generati in modo automatico sulla base di dati di domanda di mobilità raccolti tramite indagini o piattaforme di prenotazione, per trasporti door-to-door casa-lavoro, casa-scuola, casa-area turistica, con bus ecologici, in cui il cliente è un soggetto privato o pubblico, singolo o aggregato (gruppi di imprese o scuole), che richiede il trasporto dei propri dipendenti o studenti, attivando un piano sostenibile di Mobility Management.