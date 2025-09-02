Sperimentazione e innovazione su mais e soia al Pignatelli Day

Sperimentazione e innovazione su mais e soia sono al centro del Pignatelli Day, che si terrà domani, mercoledì 3 settembre, alla Fondazione Podere Pignatelli in frazione Madonna Orti 49 a Villafranca Piemonte.

L’evento è organizzato dalla Fondazione in collaborazione con il Disafa (Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari) di Torino e il Consorzio di cooperative Capac. La giornata è rivolta in particolare a tecnici, agricoltori, operatori commerciali e di filiera. Le visite guidate ai campi di prova inizieranno alle 9,30. Nella mattinata si potranno osservare da vicino oltre 90 ibridi di mais e circa 40 di soia e si potranno conoscere nuove tecniche colturali e irrigue, dialogando con esperti. L’evento sarà accompagnato da un’esposizione di macchine agricole.

La partecipazione è gratuita. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a: info@poderepignatelli.it.