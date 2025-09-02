Épiphytes: L'arte della fune tra cielo e terra a Mirabilia Festival 2025

Il 7 settembre, il Mirabilia International Circus & Performing Arts Festival ospiterà un evento visivo e poetico senza precedenti: Épiphytes della Cie des Chaussons Rouges, un viaggio circense a grandi altezze che esplora l'interdipendenza e il ritmo segreto della natura.

In partnership con il festival Oriente Occidente di Rovereto, questa performance, che arriva per la prima volta in Italia, trasformerà Piazza Galimberti in un ecosistema verticale, simbolico e vivo. Le funambole della compagnia belga si muoveranno sospese, agendo come le piante aeree da cui lo spettacolo prende il nome: esseri che cercano la luce tra nebbie e silenzi, senza consumare le risorse del loro ospite.

Un Circo che è Arte Visiva

Fondata nel 2012 da Audrey Bossuyt e Marta Lodoli, la Cie des Chaussons Rouges si distingue per un approccio al circo che è più vicino all'arte visiva e all'installazione scultorea. Autodidatte, le due funambole portano sulla fune un linguaggio del corpo influenzato dalla danza contemporanea, creando uno spettacolo effimero, sobrio ed elegante che si interroga sul rapporto tra tempo, spazio e la società.

La loro performance è un atto di equilibrio e visione, che si inserisce perfettamente nella programmazione di Mirabilia, un festival che da quasi vent'anni si fa promotore di nuovi linguaggi e della contaminazione tra le arti. L'innovazione e la multidisciplinarietà non sono solo concetti astratti, ma il cuore di una rassegna che offre al pubblico un'esperienza di spettacolo dal vivo in continua evoluzione, dove la partecipazione e la creatività sono al centro di ogni evento.

Un Festival che "Trasforma"

Mirabilia, con il suo titolo "People Have the Power" per la sua XIX edizione, si conferma un "laboratorio collettivo" dove l'energia dello spettacolo trasforma luoghi e persone. L'arrivo di Épiphytes, un grande evento che si svolge all'aperto, è un esempio lampante di come il festival trasformi lo spazio urbano in un palcoscenico per esplorare temi universali come la trasformazione e l'interdipendenza.

Un'occasione per assistere a una performance di altissimo livello, che unisce la poesia della natura con la forza del circo contemporaneo, offrendo al pubblico un'esperienza indimenticabile e la possibilità di vedere il mondo da una prospettiva diversa.

INFO E BIGLIETTI: Come sempre il Festival affiancherà spettacoli a biglietto a tantissime proposte gratuite per il pubblico.

I biglietti saranno acquistabili online sul sito www.festivalmirabilia.it e su StandApp , l’app ufficiale del festival, utile anche per rimanere aggiornati su tutte le news legate agli spettacoli.

Riduzioni

Gratuito: Bambini fino a 3 anni, accompagnatori di disabili, giornalisti con tesserino

Ridotto: under 25, over 65, studenti e docenti scuole di circo/danza/teatro, Tessera Aiace 2025 Soci CRAL ALS CN2, Carta Famiglia6Granda, disabili e invalidi Accesso garantito su presentazione di documento che accerti il diritto alla riduzione.

Biglietteria: Piazza Foro Boario

Il 2/09 in orario 9-12 | 15-18 – Dal 3/09 al 5/09 in orario 9-12 | 15-22

Il 6/09 in orario 9-12 | 15-00

Il 7/09 in orario 9-12 | 15-20

www.festivalmirabilia.it

APP: www.standapp.cloud

info@festivalmirabilia.it

- Facebook: Mirabilia Festival Europeo

- Instagram: @mirabiliafestival

- TikTok: @mirabilia_festival

- Youtube: Mirabilia Festival

- X: @MirabiliaFest

#peoplehavethepower #mirabiliafestivalpeoplehavethepower #mirabilia2025 #mirabiliafestival #festivalmirabilia #mymirabilia #Mirabiliaè

Ufficio stampa: Cristina Negri – Project Press cristina.negri@fastwebnet.it – +39 333 8317018

IL FESTIVAL È SOSTENUTO DA:

MiC Ministero della Cultura, Regione Piemonte, Città di Cuneo, Città di Busca, Città di Alba, Comune di Dogliani, Comune di Vernante, Comune di Chiusa di Pesio, Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT, Fondazione CRC

IN COLLABORAZIONE CON:

Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile;

Ministerio de Relaciones Exteriores; División de las Culturas, las Artes, El patrimonio y la Diplomacia Pública (DIRAC) de Chile

Università degli Studi di Torino

StudiUM Dipartimento di Studi Umanistici; StudiUMLab

ATL Azienda Turistica Locale del Cuneese

Fondazione Piemonte dal Vivo

WBI_Wallonie-Bruxelles International

Instituto Cervantes

Rondò dei Talenti

Museo Ferroviario Piemontese _ Fondazione CRS

Conservatorio G. F. Ghedini

Associazione Kosmoki_ NuoviMondi Festival

Fondazione Opere Diocesane Cuneo e Museo Diocesano San Sebastiano di Cuneo

Fondazione Azzoaglio Best Education

SAICuneo

Associazione LVIA

Ente Turismo Langhe Monferrato Roero

PROHELVETIA_Fondazione svizzera per la cultura

ACCI_Associazione Circo Contemporaneo Italia;

PARTNER: Associazione PrismaDanza; Accademia Internazionale di Teatro; Risonanze Network; Dominio Pubblico; Progetto Quinta Parete; TeatrAzione; COORPI; Collettivo EFFE; Scuola Romana di Circo; Progetto Cura; Scrittori in città; Paisaje Publico; PerformingLands; Into the Woods; Leonardo Arte; Parco Fluviale Gesso e Stura; Confindustria Cuneo; Festa della Luce; WeCuneo; Confcommercio Cuneo;

eVISO è official Energy Partner del Mirabilia Festival. L’energia fornita da eVISO per tutta la durata della manifestazione è green: 100% energia elettrica da fonti rinnovabili

Scontistica per i possessori di Carta Famiglia 6 Granda: https://www.cartaf6g.it/promozione/sconto-del-30-per-gli-spettacoli-del-festival-mirabilia-2025/

SPONSOR E PARTNER TECNICI:

Open Baladin Cuneo; Banco Azzoaglio; Cooperativa sociale Proteo; Bus Company e Moves; Conitours; Alba Fire; Nuvola srl; Castelmar; AR Multiservice.

Video quiIl 7 settembre, il Mirabilia International Circus & Performing Arts Festival ospiterà un evento visivo e poetico senza precedenti: Épiphytes della Cie des Chaussons Rouges, un viaggio circense a grandi altezze che esplora l'interdipendenza e il ritmo segreto della natura.

In partnership con il festival Oriente Occidente di Rovereto, questa performance, che arriva per la prima volta in Italia, trasformerà Piazza Galimberti in un ecosistema verticale, simbolico e vivo. Le funambole della compagnia belga si muoveranno sospese, agendo come le piante aeree da cui lo spettacolo prende il nome: esseri che cercano la luce tra nebbie e silenzi, senza consumare le risorse del loro ospite.

Un Circo che è Arte Visiva

Fondata nel 2012 da Audrey Bossuyt e Marta Lodoli, la Cie des Chaussons Rouges si distingue per un approccio al circo che è più vicino all'arte visiva e all'installazione scultorea. Autodidatte, le due funambole portano sulla fune un linguaggio del corpo influenzato dalla danza contemporanea, creando uno spettacolo effimero, sobrio ed elegante che si interroga sul rapporto tra tempo, spazio e la società.

La loro performance è un atto di equilibrio e visione, che si inserisce perfettamente nella programmazione di Mirabilia, un festival che da quasi vent'anni si fa promotore di nuovi linguaggi e della contaminazione tra le arti. L'innovazione e la multidisciplinarietà non sono solo concetti astratti, ma il cuore di una rassegna che offre al pubblico un'esperienza di spettacolo dal vivo in continua evoluzione, dove la partecipazione e la creatività sono al centro di ogni evento.

Un Festival che "Trasforma"

Mirabilia, con il suo titolo "People Have the Power" per la sua XIX edizione, si conferma un "laboratorio collettivo" dove l'energia dello spettacolo trasforma luoghi e persone. L'arrivo di Épiphytes, un grande evento che si svolge all'aperto, è un esempio lampante di come il festival trasformi lo spazio urbano in un palcoscenico per esplorare temi universali come la trasformazione e l'interdipendenza.

Un'occasione per assistere a una performance di altissimo livello, che unisce la poesia della natura con la forza del circo contemporaneo, offrendo al pubblico un'esperienza indimenticabile e la possibilità di vedere il mondo da una prospettiva diversa.

INFO E BIGLIETTI: Come sempre il Festival affiancherà spettacoli a biglietto a tantissime proposte gratuite per il pubblico.

I biglietti saranno acquistabili online sul sito www.festivalmirabilia.it e su StandApp , l’app ufficiale del festival, utile anche per rimanere aggiornati su tutte le news legate agli spettacoli.

Riduzioni

Gratuito: Bambini fino a 3 anni, accompagnatori di disabili, giornalisti con tesserino

Ridotto: under 25, over 65, studenti e docenti scuole di circo/danza/teatro, Tessera Aiace 2025 Soci CRAL ALS CN2, Carta Famiglia6Granda, disabili e invalidi Accesso garantito su presentazione di documento che accerti il diritto alla riduzione.

Biglietteria: Piazza Foro Boario

Il 2/09 in orario 9-12 | 15-18 – Dal 3/09 al 5/09 in orario 9-12 | 15-22

Il 6/09 in orario 9-12 | 15-00

Il 7/09 in orario 9-12 | 15-20

www.festivalmirabilia.it

APP: www.standapp.cloud

info@festivalmirabilia.it

- Facebook: Mirabilia Festival Europeo

- Instagram: @mirabiliafestival

- TikTok: @mirabilia_festival

- Youtube: Mirabilia Festival

- X: @MirabiliaFest

#peoplehavethepower #mirabiliafestivalpeoplehavethepower #mirabilia2025 #mirabiliafestival #festivalmirabilia #mymirabilia #Mirabiliaè

Ufficio stampa: Cristina Negri – Project Press cristina.negri@fastwebnet.it – +39 333 8317018

IL FESTIVAL È SOSTENUTO DA:

MiC Ministero della Cultura, Regione Piemonte, Città di Cuneo, Città di Busca, Città di Alba, Comune di Dogliani, Comune di Vernante, Comune di Chiusa di Pesio, Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT, Fondazione CRC

IN COLLABORAZIONE CON:

Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile;

Ministerio de Relaciones Exteriores; División de las Culturas, las Artes, El patrimonio y la Diplomacia Pública (DIRAC) de Chile

Università degli Studi di Torino

StudiUM Dipartimento di Studi Umanistici; StudiUMLab

ATL Azienda Turistica Locale del Cuneese

Fondazione Piemonte dal Vivo

WBI_Wallonie-Bruxelles International

Instituto Cervantes

Rondò dei Talenti

Museo Ferroviario Piemontese _ Fondazione CRS

Conservatorio G. F. Ghedini

Associazione Kosmoki_ NuoviMondi Festival

Fondazione Opere Diocesane Cuneo e Museo Diocesano San Sebastiano di Cuneo

Fondazione Azzoaglio Best Education

SAICuneo

Associazione LVIA

Ente Turismo Langhe Monferrato Roero

PROHELVETIA_Fondazione svizzera per la cultura

ACCI_Associazione Circo Contemporaneo Italia;

PARTNER: Associazione PrismaDanza; Accademia Internazionale di Teatro; Risonanze Network; Dominio Pubblico; Progetto Quinta Parete; TeatrAzione; COORPI; Collettivo EFFE; Scuola Romana di Circo; Progetto Cura; Scrittori in città; Paisaje Publico; PerformingLands; Into the Woods; Leonardo Arte; Parco Fluviale Gesso e Stura; Confindustria Cuneo; Festa della Luce; WeCuneo; Confcommercio Cuneo;

eVISO è official Energy Partner del Mirabilia Festival. L’energia fornita da eVISO per tutta la durata della manifestazione è green: 100% energia elettrica da fonti rinnovabili

Scontistica per i possessori di Carta Famiglia 6 Granda: https://www.cartaf6g.it/promozione/sconto-del-30-per-gli-spettacoli-del-festival-mirabilia-2025/

SPONSOR E PARTNER TECNICI:

Open Baladin Cuneo; Banco Azzoaglio; Cooperativa sociale Proteo; Bus Company e Moves; Conitours; Alba Fire; Nuvola srl; Castelmar; AR Multiservice.